Med ett team på över 100 forskare, läkare och ingenjörer som arbetar med luftrening har Philips många års erfarenhet inom hälsoteknik och har blivit en av de globala ledarna inom luftrenare.



*Källa: Euromonitor International Ltd; Consumer Appliances 2020 ed; ”leading” defined as top 10 brands by volume sales; 2019 data.