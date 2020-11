2. Ergonomisk design som når under möbler

Motorns placering högst upp på enheten fick ett stort plus i testet eftersom det skapar en låg tyngdpunkt som gör handdammsugaren enkel att manövrera. Det gör även att du kan nå under soffan, sängen och andra möbler utan att motorn slår i. Det vinklade handtaget har en ergonomiskt design och du kan enkelt skifta mellan de tre effektlägena på handtaget under tiden du dammsuger. Med den rätta handdammsugaren behöver du inte dammsuga i obekväma ställningar och böja dig i onödan.