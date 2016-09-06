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  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Ritning över anslutningssidan
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
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Utgått

6500 seriesSlimmad LED-TV med Full HD och Android™

40PFT6510/12

2.7

| (15) Recensioner

Slimmad LED-TV med Full HD och Android

Inte bara snygg: FHD TV i 6500-serien med Android. Vi börjar med Perfect Pixel HD-motorn för strålande klara bilder; sedan tillkommer Ambilight, en modern design, och gedigna material som tar tittarupplevelsen till en ny nivå.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

Med tvåsidig Ambilight

Slimmad LED-TV med Full HD och Android

  • 40 tum

  • LED-TV med Full HD

  • Två kärnor; 8 GB utbyggbart

  • DVB-T/T2/C

Dubbla processorkärnor och Android-operativsystem för höga prestanda

Dubbla processorkärnor och Android-operativsystem för höga prestanda

Med Android på TV:n kan du navigera, starta appar och spela video på ett snabbt, intuitivt och roligt sätt. Android-roboten frigör kraften hos vår Dual Core-processor för en snabb och enkel användning.

Android: för en snabbare, djupare och personligare TV-upplevelse

Med Android på din Smart TV får du en snabb processor och ett användarvänligt gränssnitt. Det är din startplats för oändliga mängder innehåll: från Google Play™, Netflix, webbläsare ... och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoriter.

Perfect Natural Motion för jämnt och skarpt bildflöde

Perfect Natural Motion för jämnt och skarpt bildflöde

Du tycker om att se på film, men kräver bästa möjliga bild. Perfect Natural Motion (PNM) är vår prisbelönta rörelseförbättringsteknik som löser problemet med hackig visning, vilket ger dig ojämförligt jämna rörliga bilder. Filmer spelas in i en bildfrekvens på 24 bilder per sekund. PNM fyrdubblar antalet bildrutor till 100 rörelseändringar per sekund. Det åtgärdar hackiga rörelser så att du får en jämn visning av knivskarpa bilder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

15

Recensioner

06/09/2016

Danmark

Danmark

Let betjent.

Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

27/08/2015

Danmark

Danmark

Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris

Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

25/03/2017

Danmark

Danmark

Super billedkvalitet

Jeg købte dette TV; og forventede ikke så meget af det, men efter opdatering blev jeg hurtigt overrasket.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

  2. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  3. Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

  4. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  5. Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.

  6. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  7. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  8. Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.

  9. Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

  11. USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.