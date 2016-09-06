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Utgått
40PFT6510/12
Slimmad LED-TV med Full HD och Android
Inte bara snygg: FHD TV i 6500-serien med Android. Vi börjar med Perfect Pixel HD-motorn för strålande klara bilder; sedan tillkommer Ambilight, en modern design, och gedigna material som tar tittarupplevelsen till en ny nivå.
40 tum
LED-TV med Full HD
Två kärnor; 8 GB utbyggbart
DVB-T/T2/C
Med Android på TV:n kan du navigera, starta appar och spela video på ett snabbt, intuitivt och roligt sätt. Android-roboten frigör kraften hos vår Dual Core-processor för en snabb och enkel användning.
Med Android på din Smart TV får du en snabb processor och ett användarvänligt gränssnitt. Det är din startplats för oändliga mängder innehåll: från Google Play™, Netflix, webbläsare ... och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoriter.
Du tycker om att se på film, men kräver bästa möjliga bild. Perfect Natural Motion (PNM) är vår prisbelönta rörelseförbättringsteknik som löser problemet med hackig visning, vilket ger dig ojämförligt jämna rörliga bilder. Filmer spelas in i en bildfrekvens på 24 bilder per sekund. PNM fyrdubblar antalet bildrutor till 100 rörelseändringar per sekund. Det åtgärdar hackiga rörelser så att du får en jämn visning av knivskarpa bilder.
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2.7
av 5
15
Recensioner
FindPuggaard
06/09/2016
Danmark
Let betjent.
Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
mdybro
27/08/2015
Danmark
Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris
Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Hush
25/03/2017
Danmark
Super billedkvalitet
Jeg købte dette TV; og forventede ikke så meget af det, men efter opdatering blev jeg hurtigt overrasket.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.