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  • Ett system – flera alternativ
  • Ett system – flera alternativ

Utgått

Philips Avent VIABarnmatsset

SCF613/20

4.7
| (15) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ett system – flera alternativ
VIA är ett flexibelt och utrymmesbesparande förvaringssystem som är utformat för att växa med ditt barn. VIA-muggar är perfekta för att förvara och transportera utsökt, hemgjord mat.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

BPA-fritt förvaringssystem

Ett system – flera alternativ

Enkel att organisera

Enkel att organisera

Muggar som är enkla att märka så att du kan hålla reda på datum och innehåll

Läckagesäkert system som vrids på

Läckagesäkert system som vrids på

För säker förvaring och transport

Perfekt i farten

Perfekt i farten

Perfekt för förvaring och transport

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

15

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 