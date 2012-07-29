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Utgått
Muggar som är enkla att märka så att du kan hålla reda på datum och innehåll
För säker förvaring och transport
Perfekt för förvaring och transport
4.7
av 5
15
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
NoushV
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
Yummy
23/07/2012
United Kingdom
Excellent
These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF613/20 Baby Food Set
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.