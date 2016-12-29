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  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
  • Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt

Philips AventFörvaringsmugg för bröstmjölk

SCF619/05

4.1
| (138) Recensioner
Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt
Pumpa ut, förvara och mata ditt barn med bröstmjölk på ett effektivt sätt med vår nya förvaringsmugg. Sterilisera och återanvänd förvaringsmuggen med Philips Avent pump eller napp – ett system, många alternativ!
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Med läckagefritt lock

Förvara bröstmjölk på ett säkert sätt

  • 180 ml

  • 5 st.

För säker förvaring och transport

För säker förvaring och transport

Förvaringsmuggarna från Philips Avent har ett lock med en säker förslutning för säker förvaring och transport.

Spåra enkelt datum och innehåll

Spåra enkelt datum och innehåll

Spåra enkelt datum och innehåll.

Spåra enkelt datum och innehåll.

För enkel förvaring.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

138

Recensioner

29/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Little gems!

These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great storage

Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!

Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup

Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Love the storage cups!

We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 