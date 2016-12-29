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SCF619/05
180 ml
5 st.
Förvaringsmuggarna från Philips Avent har ett lock med en säker förslutning för säker förvaring och transport.
Spåra enkelt datum och innehåll.
För enkel förvaring.
4.1
av 5
138
Recensioner
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Little gems!
These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Great storage
Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!
Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup
Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Love the storage cups!
We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.