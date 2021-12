Hur fungerar en luftfuktare?



En välbalanserad luftfuktighetsnivå spelar en stor roll för att få ett hälsosamt hem. En behaglig nivå ligger mellan 30% och 60%.¹ Om luftfuktigheten stiger över 70% under en längre tid kan olika problem uppstå som uppkomsten av olika mögel, bakterier och dammlöss. Om fuktighetsnivån å andra sidan går under 30% blir luften för torr och du riskerar att få torr hud, fnasiga läppar, allergier, huvudvärk, hosta och ögonirritation. Lösningen? Att en luftfuktare flyttar in. I denna guide tittar vi på vad en luftfuktare gör, hur den används och vilka fördelar luftfuktare har.