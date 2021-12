To bring levels back to a better balance, you need a plan, so let’s look at five of the best tips:

Duscha med dörren öppen



Du behöver inte lära dig att öka luftfuktigheten i ett rum som är det fuktigaste rummet i hemmet: Badrummet. Men det är viktigt att veta att ditt badrum kan medverka till att höja nivåerna i resten av ditt hem. Varmt vatten producerar ånga, vilket skapar fuktig luft och tillsätter fukt i huset. Låt dörren stå öppen nästa gång du hoppar in i duschen. Om du hellre badar, låt vattnet vara kvar ett tag efter det att du gått ur för att öka luftfuktigheten i rummet. Låt dörren vara öppen så att fuktigheten sprider ut sig i resten av huset.



Ett av våra bästa tips: Öka luftfuktigheten med växter



Att ha gröna växter är ett av de bästa sätten att få upp luftfuktigheten i ett hus. Växter absorberar fukt och som de sedan avdunstar i luften, vilket minskar effekterna av torr luft och höjer luftfuktigheten. Förutom att öka luftfuktigheten hjälper växter som aloe vera och bambu också med att förbättra luftkvaliteten.



Öka luftfuktighet inomhus via köket



Det finns ett par saker du kan göra för att öka luftfuktigheten i ditt hem via köket. För det första, öppna diskmaskinens dörr när den piper för att berättar att den är klar (men kom ihåg att det inte betyder att tvätten är torr och redo att sättas tillbaks i skåpen!). Låt diskmaskinens ånga flyga ut i luften. Du höjer också lufttemperaturen och ökar luftfuktigheten när du lagar mat, så försöka att lämna dörren öppen till ditt kök för att öka luftfuktigheten i resten av ditt hem.



Höja luftfuktighet inomhus med en luftfuktare



Att skaffa sig en luftfuktare är utan tvekan ett av de bästa sätten att motverka torr luft. Om du har mätt luftfuktighetsnivåerna och insett att du behöver öka dem, kan en luftfuktare som 2-i-1 Luftrenare och Luftfuktare Serie 30000i göra ett bra jobb. Du kommer inte bara att dra nytta av en ökad luftfuktighet genom hygienisk avdunstning, utan även av enhetens effektiva övervakning som innebär att ditt hem kommer att upprätthålla en fortsatt konstant luftfuktighetsnivå.



Förbättrar luftfuktigheten med vattenskålar



Ett annat riktigt enkelt sätt att höja luftfuktigheten är en strategisk placering med några skålar vatten. När du lägger vatten bredvid en värmekälla värms det upp gradvis och släpper ut fukt i luften. Lägg några skålar med vatten bredvid värmeelementen (förutsatt att det inte innebär någon fara!) eller lägg dem på en fönsterbräda en solig dag för att återfukta ditt hem.





Och det var allt! Att veta hur man ökar luftfuktigheten är enkelt med våra praktiska tips. Börja att använda dem och så skall du snart se att nivåerna ligger rätt.