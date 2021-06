För maskintyp: HD8743‒HD8747 och RI8743‒RI8747 plus ett serienummer mellan TW901241438213 och TW901434485351.

När processen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet utan avbrott. Om maskinen kopplas från avbryts inte processen.

Om du inte kan slutföra avkalkningsproceduren kopplar du från maskinen, ställer in kontrollvredet i läget BÖNA och slår på maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen. Maskinen startar avkalkningsprocessen från steg 6 automatiskt. Fortsätt därifrån och låt avkalkningsprocessen genomföras ända till slutet.

Avkalkningsprocess

1) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.

2) Stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen.

3) Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.

4) Ställ en stor behållare under varmvatten-/ångröret.

5) Håll knapparna ESPRESSO och COFFEE intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. Den röda utropsteckenlampan börjar blinka snabbt, och fortsätter att blinka under hela avkalkningsprocessen.

6) Maskinen börjar tappa ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Vänta tills den gröna lampan för två koppar tänds.

Obs! Om du inte har stängt av maskinen innan du håller de två knapparna intryckta kommer den att börja mata ut kaffe i stället för att starta avkalkningen. Om så är fallet börjar du om med steg 2.

7) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.

8) Efter cirka en minut börjar maskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 15 minuter.

9) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds.

10) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.

Sköljning

11) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

12) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen förbereder de inre kretsarna.

13) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.

14) Maskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret.

15) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen tappar nu ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom.

16) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds.

Andra sköljningscykeln

17) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.

18) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

19) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.

20) Maskinen tappar ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom.

21) Efter det stängs maskinen av. Den röda utropsteckenlampan släcks. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA.

22) Skölj av droppbrickan och sätt tillbaka den. Sätt tillbaka pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren och INTENZA+-vattenfiltret (i förekommande fall).

23) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

24) För att göra kaffe slår du på maskinen.