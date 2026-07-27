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Utgått
HP8632/00
Care Edition
Joniserande
Kolv på 45 mm
Keramisk keratinbeläggning
Unika indragbara borststrån ger enkel och säker användning. När du har lindat håret runt borsten roterar du den kalla spetsen så att stråna dras in. Med den här unika funktionen blir borttagningen enkel, och lockarnas perfekta form bevaras.
Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår
Välj mellan 2 stylingtemperaturinställningar på 160 °C och 190 °C för att säkra varaktigt resultat, medan du minimerar risken för skador på håret.
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