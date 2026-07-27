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  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
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  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
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  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym
  • Styla varsamt för mjuka vågor och volym

Utgått

Uppvärmd KeraShine-stylingborste

HP8632/00

Styla varsamt för mjuka vågor och volym
Med Philips joniska KeraShine kan du enkelt skapa mjuka vågor på ett varsamt sätt. Den keratinbelagda värmekolven på 45 mm ger resultat som varar och de indragbara borststråna gör användningen säker.
Visa alla fördelar

med keramisk keratinbeläggning

Styla varsamt för mjuka vågor och volym

  • Care Edition

  • Joniserande

  • Kolv på 45 mm

  • Keramisk keratinbeläggning

Indragbara borststrån för säker borttagning

Indragbara borststrån för säker borttagning

Unika indragbara borststrån ger enkel och säker användning. När du har lindat håret runt borsten roterar du den kalla spetsen så att stråna dras in. Med den här unika funktionen blir borttagningen enkel, och lockarnas perfekta form bevaras.

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

2 stylingtemperaturinställningar beroende på hårtyp

Välj mellan 2 stylingtemperaturinställningar på 160 °C och 190 °C för att säkra varaktigt resultat, medan du minimerar risken för skador på håret.

Tekniska specifikationer

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