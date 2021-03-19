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30 dagars ångerrätt
Utgått
Silikondesign i en del
3–18 m
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Används inom sjukvården för att lugna nyfödda bebisar. Soothies delas ut på sjukhus i USA.*
Soothie Shapes är lite annorlunda jämfört med våra andra nappar. Tack vare dess unika form kan du placera fingret i nappen så att du kan knyta an till ditt barn genom att hjälpa dem att suga.
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
4.1
av 5
21
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Fördelar
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Nackdelar
Finde ich keinen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Det främsta globala nappmärket
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Den här Soothie-nappen har samma form och är tillverkad av samma material som den amerikanska modellen, men med en annan form på skölden.