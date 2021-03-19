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  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning

Utgått

Philips AventNappen Soothie Shapes

SCF194/04

4.1
| (21) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
Nappen Philips Avent Soothie Shapes hjälper dig att knyta an till din bebis på ett nytt sätt. Tack vare vår unika design kan du ge tröst med ditt eget finger. Soothie Shapes är gjord av silikon av medicinsk kvalitet och är enkel att rengöra.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel silikon av medicinsk kvalitet

Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning

  • Silikondesign i en del

  • 3–18 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Delas ut på sjukhus i USA

Delas ut på sjukhus i USA

Används inom sjukvården för att lugna nyfödda bebisar. Soothies delas ut på sjukhus i USA.*

Unik design främjar anknytningen

Unik design främjar anknytningen

Soothie Shapes är lite annorlunda jämfört med våra andra nappar. Tack vare dess unika form kan du placera fingret i nappen så att du kan knyta an till ditt barn genom att hjälpa dem att suga.

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

21

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

19/03/2021

Österreich

Österreich

Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt

Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt

Fördelar

Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht

Nackdelar

Finde ich keinen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Soothie

Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/04 Soothie Schnuller

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  2. Det främsta globala nappmärket

  3. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  4. Den här Soothie-nappen har samma form och är tillverkad av samma material som den amerikanska modellen, men med en annan form på skölden.