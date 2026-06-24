ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

30-day return

Supporthemsida

Philips support

Det kommer ut damm från min PowerPro Aqua-dammsugare

För att bibehålla optimala sugprestanda på din Philips PowerPro Aqua-dammsugare rekommenderar vi att du rengör filtren varannan till var fjärde vecka. Du behöver inte byta ut filtret. Läs vidare för att ta reda på hur du rengör filtren själv.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6404/01 .

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida