Det kommer ut damm från min PowerPro Aqua-dammsugare

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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
För att bibehålla optimala sugprestanda på din Philips PowerPro Aqua-dammsugare rekommenderar vi att du rengör filtren varannan till var fjärde vecka. Du behöver inte byta ut filtret. Läs vidare för att ta reda på hur du rengör filtren själv.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6404/01 .
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