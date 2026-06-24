Det kommer ut damm från min PowerPro Aqua-dammsugare

Ta bort filterbehållaren och ta ut filtret ur Philips PowerPro Aqua-dammsugaren. Ta bort skumfiltret. Rengör skumfiltret under kranen med kallt eller ljummet vatten. Låt filtret torka i 24 timmar. Sätt aldrig tillbaka filtret när filtren fortfarande är våta eftersom det leder till skador på apparaten.

Obs! För en grundlig rengöring kan du även rengöra dammbehållaren och filterdelarna i kallt eller ljummet vatten.

Om de föreslagna åtgärderna inte hjälpte dig att åtgärda problemet ska du kontakta du oss.