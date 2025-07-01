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Philips support

Beläggningen på Philips Airfryerns panna eller korg lossnar

Om du märker att beläggningen på din Philips Airfryer lossnar kan det finnas en anledning till det. Läs vidare för att åtgärda problemet själv.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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