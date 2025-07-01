Beläggningen på Philips Airfryerns panna eller korg lossnar

Flagnande fläckar kan uppstå inuti pannan eller korgen på din Philips Airfryer på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligten eller vidrörts (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap och/eller när korgen sätts på plats). Det är inte skadligt på något sätt eftersom allt material som används i din Philips Airfryer är livsmedelssäkert.



Obs! Undvik att rengöra Airfryern med grova rengöringsredskap (t.ex. stålull, hårda borstar) och sätt i korgen försiktigt.