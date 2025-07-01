Beläggningen på Philips Airfryerns panna eller korg lossnar
Om du märker att beläggningen på din Philips Airfryer lossnar kan det finnas en anledning till det. Läs vidare för att åtgärda problemet själv.
Flagnande fläckar kan uppstå inuti pannan eller korgen på din Philips Airfryer på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligten eller vidrörts (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap och/eller när korgen sätts på plats). Det är inte skadligt på något sätt eftersom allt material som används i din Philips Airfryer är livsmedelssäkert.
Obs! Undvik att rengöra Airfryern med grova rengöringsredskap (t.ex. stålull, hårda borstar) och sätt i korgen försiktigt.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›