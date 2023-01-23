Kaffet från min Philips-espressomaskin är blaskigt

När kvarninställningen justerades till finare malning kanske kvarnen välte så att de två malningsstenarna hamnade för nära varandra. Om malningen är för fin kanske den inte absorberar vattnet.



Lösningen är att ändra malningsinställningen till en grövre inställning genom att vrida vredet i behållaren för kaffebönor till en högre siffra eller större kaffeböna.

