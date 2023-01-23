Kaffet från min Philips-espressomaskin är blaskigt
Om du märker att Philips-espressomaskinen brygger blaskigt kaffe kan det bero på flera saker. Se nedanstående möjliga orsaker och lösningar.
Om det här är första gången du använder espressomaskinen är det normalt att de första bryggda kopparna är lite blaskiga eftersom systemet fortfarande justeras. Brygg några fler koppar kaffe för att optimera extraktionen av kaffe och det malda kaffets kompakthet.
Skölj bryggruppen varje vecka eftersom ett smutsigt bryggruppsfilter kan leda till dåligt vattenflöde och påverkar kaffets smak. Rengör bryggruppen enligt anvisningarna nedan eller titta på supportvideon:
Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar 15–20 sekunder)
Öppna serviceluckan och ta ut bryggruppen
Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten under kranen och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den
När kvarninställningen justerades till finare malning kanske kvarnen välte så att de två malningsstenarna hamnade för nära varandra. Om malningen är för fin kanske den inte absorberar vattnet.
Lösningen är att ändra malningsinställningen till en grövre inställning genom att vrida vredet i behållaren för kaffebönor till en högre siffra eller större kaffeböna.
Koppvolymen, arominställningen och kvarninställningen är maskininställningar som kan påverka kaffets styrka. Vi rekommenderar att du provar olika inställningar.
Om du till exempel vill öka styrkan väljer du den högsta arominställningen, ställer in kvarnen på finare malning och väljer medelstor koppvolym.
Öppna locket till tratten för förmalet kaffe och kontrollera om det är igensatt med malet kaffe. Om facket för förmalet kaffe är igensatt kan du rensa det genom att följa anvisningarna nedan:
Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd.
Ta bort bryggruppen från maskinen.
Öppna locket till tratten för förmalet kaffe och för in skedens handtag i det.
Rör handtaget uppåt och nedåt tills den kaffesump som har fastnat inte längre blockerar tratten.
Om inte dessa lösningar löser problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:EP5544/80, EP5541/50, EP5549/70. Klicka här för att visa fler produktnummer ›