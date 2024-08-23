Philips support Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt

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Sonicare-tandborstar använder kraftfulla vibrationer för att rengöra tänderna. Om det här är din första elektriska tandborste kan det ta ett tag att vänja sig vid vibrationerna. Prova följande tips!

1. Minska intensitetsnivån 3000–4000 Series, ProtectiveClean 4100–4300, 5500 Series: Välj mellan låg och hög intensitet genom att trycka på strömknappen en gång för att slå på tandborsten och sedan trycka en andra gång inom två sekunder för att ändra intensitet. Observera att när du använder tandborsten för första gången är standardintensiteten inställd på låg. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, 6100–6700 Series: När det smarta borsthuvudet sitter fast på handtaget väljer det automatiskt den rekommenderade intensiteten. Om du vill ändra till en annan intensitet kan du göra det genom att trycka på läge/intensitet-knappen medan du borstar. Intensiteten kan inte ändras om handtaget är avstängt eller har pausats. Beroende på vilken tandborstmodell du har kan du justera intensitetsnivån. Kontrollera om EasyStart är på Om din tandborste har EasyStart-funktionen är EasyStart aktiverat som standard. EasyStart ökar långsamt vibrationsnivån under de första 14 borstningarna. Det kan kännas som att vibrationen är lägre i början och starkare i slutet av borstningscykeln.

Du kan stänga av EasyStart-funktionen genom att göra följande: Placera tandborsten på laddaren. Håll på/av-knappen intryckt medan tandborsten sitter kvar på laddaren tills du hör ett pip efter tre sekunder. Släpp på/av-knappen. Har du fortfarande problem med tandborsten?

Om inget av dessa tips hjälper kan det hända att tandborsten har skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten genom att .



Har du fortfarande problem med tandborsten?Om inget av dessa tips hjälper kan det hända att tandborsten har skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten genom att klicka här