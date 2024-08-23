Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt

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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.
Sonicare-tandborstar använder kraftfulla vibrationer för att rengöra tänderna. Om det här är din första elektriska tandborste kan det ta ett tag att vänja sig vid vibrationerna. Prova följande tips!
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›