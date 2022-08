Varför ska man använda en Air Cooker?

När det kommer till en varmluftsfritös vs varmluftskokare har båda alternativen många olika fördelar. En Air Cooker är en innovativ köksapparat som hjälper dig lyckas i köket med en mängd olika rätter. Du kan enkelt tillaga allt från knapriga grönsaker och mört kött till hembakat bröd och desserter. Den innovativa NutriFlavor-teknologin gör dessutom att all mat tillagas under rätt tid, med rätt temperatur och vid rätt luftfuktighet och bibehåller därmed ingrediensers smak, konsistens och näringsvärde.