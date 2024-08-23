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Philips support

Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?

Ja, napparna och sköldarna finns i olika storlekar, hårdhet och former. Åldersriktlinjerna tar hänsyn till napparnas och sköldarnas storlek och hårdhet.

Få inte panik om en napp (inklusive dess sköld) har fastnat i barnets mun. Den kan inte sväljas och är utformad för att klara av att sådant inträffar. Ta ut nappen ur munnen så försiktigt som möjligt.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF087/22 , SCF094/03 , SCF094/04 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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