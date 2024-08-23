Philips support Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?

Ja, napparna och sköldarna finns i olika storlekar, hårdhet och former. Åldersriktlinjerna tar hänsyn till napparnas och sköldarnas storlek och hårdhet.



Få inte panik om en napp (inklusive dess sköld) har fastnat i barnets mun. Den kan inte sväljas och är utformad för att klara av att sådant inträffar. Ta ut nappen ur munnen så försiktigt som möjligt.