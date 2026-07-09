Skadas mitt hår när jag plattar ut det?

Om du använder din Philips plattång på rätt sätt skadar du inte håret. Men när du använder plattång regelbundet behöver håret extra omsorg.
Om du inte fick önskat resultat första gången du plattade en hårslinga väntar du i 20 sekunder innan du upprepar processen.
Vi rekommenderar också att du låter håret vila i minst ett dygn så att det kan återhämta sig.
Om du använder en plattång regelbundet behöver håret extra omvårdnad, t.ex. att du använder värmeserum efter tvätt.
Du kan använda plattången regelbundet utan risk. Men ju oftare du använder den, desto mer måste du ta hand om ditt hår. Se till att du använder hårvårdsprodukter som vårdar och återfuktar håret.
Innan du sätter igång med plattången använder du värmeskyddsspray eller -serum för att undvika värmeskador.
Underhåll av plattången är också viktigt för att förhindra skador på håret. Se till att plattorna är rena. Stylingprodukterna som du använder i håret kan hamna på plattorna och orsaka att hårstrån går av eller fastnar.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›