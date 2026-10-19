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Philips support

Hur ställer jag in min Philips PowerPro Aqua?

Du kan ställa in din Philips PowerPro Aqua genom att göra följande:

  1. Ta bort skruvstiftet
  2. För in röret i huvudenheten
  3. Sätt tillbaka skruvstiftet (och dra åt med en skruvmejsel eller ett mynt)
  4. Sätt i nätsladden
  5. Anslut den till elnätet
  6. Ladda dammsugaren i fem timmar

Titta på videon nedan för att se hur du gör detta:

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6404/01.

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