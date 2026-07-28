Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?

Det ska finnas lite utrymme på vardera sidan om bakformen när du placerar den i korgen för att säkerställa att luft kan passera runt den.

Placera alltid bakformen i korgen.

Placera aldrig bakformen direkt i pannan, eftersom det hindrar luftflödet i pannan, och då värms bara den övre delen av maten.

Använd alltid grytvantar när du hanterar bakformar. Bakformarna och Philips Airfryer-korgen blir mycket varma.



Du hittar de maximala storlekarna för bakformar som kan användas i din Airfryer nedan (se även översiktsbilden):



Airfryer-storlek S + L (kompakt)

Modeller: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156

Maximal storlek: 17 x 16 cm vid ytterkanterna

Maximal diameter: 16 cm

Maximal höjd: 6 cm



Airfryer-storlek XL med fönster

Modell: HD9257

Maximal storlek: 19 x 18 cm vid ytterkanterna

Maximal diameter: 18 cm

Maximal höjd: 7 cm



Airfryer-storlek XL

Modeller: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332

Maximal storlek: 20 x 19 cm vid ytterkanterna

Maximal diameter på 19 cm

Maximal höjd: 7 cm



Airfryer-storlek XXL

Modeller: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342

Maximal storlek: 21 x 20 cm vid ytterkanterna

Maximal diameter på 20 cm

Maximal höjd: 9 cm



Airfryer-storlek XXL Combi

Modeller: HD9875, HD9876, HD9880

Maximal storlek: 22 x 22 cm vid ytterkanterna

Maximal diameter: 25 cm

Maximal höjd: 9 cm

Airfryer Dual Basket

Modeller: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552

Maximal storlek: 18 x 9 cm (liten korg), 17 x 18 cm (stor korg)

Maximal diameter: 9 cm (liten korg), 17 cm (stor korg)

Maximal höjd: 7 cm