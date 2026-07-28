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Philips support

Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?

Läs artikeln nedan för att ta reda på vilka baktillbehör som passar din Airfryer-modell.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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