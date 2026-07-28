Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?
Läs artikeln nedan för att ta reda på vilka baktillbehör som passar din Airfryer-modell.
Du kan använda alla ugnssäkra formar i din Philips Airfryer, oavsett om de är tillverkade av glas, keramik, metall eller silikon. Du kan även använda silikon- eller muffinsformar eller bakformar till att baka muffins eller små gratänger.
Följande bakmästarkit från Philips är tillgängliga för din Airfryer (se även översiktsbilden):
HD9956 bakkit i familjestorlek för Airfryer-storlek XXL Combi Modeller: HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9875, HD9876 och HD9880
Det ska finnas lite utrymme på vardera sidan om bakformen när du placerar den i korgen för att säkerställa att luft kan passera runt den.
Placera alltid bakformen i korgen.
Placera aldrig bakformen direkt i pannan, eftersom det hindrar luftflödet i pannan, och då värms bara den övre delen av maten.
Använd alltid grytvantar när du hanterar bakformar. Bakformarna och Philips Airfryer-korgen blir mycket varma.
Du hittar de maximala storlekarna för bakformar som kan användas i din Airfryer nedan (se även översiktsbilden):
Airfryer-storlek S + L (kompakt) Modeller: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156 Maximal storlek: 17 x 16 cm vid ytterkanterna Maximal diameter: 16 cm Maximal höjd: 6 cm
Airfryer-storlek XL med fönster Modell: HD9257 Maximal storlek: 19 x 18 cm vid ytterkanterna Maximal diameter: 18 cm Maximal höjd: 7 cm
Airfryer-storlek XL Modeller: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332 Maximal storlek: 20 x 19 cm vid ytterkanterna Maximal diameter på 19 cm Maximal höjd: 7 cm
Airfryer-storlek XXL Modeller: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342 Maximal storlek: 21 x 20 cm vid ytterkanterna Maximal diameter på 20 cm Maximal höjd: 9 cm
Airfryer-storlek XXL Combi Modeller: HD9875, HD9876, HD9880 Maximal storlek: 22 x 22 cm vid ytterkanterna Maximal diameter: 25 cm Maximal höjd: 9 cm
Airfryer Dual Basket Modeller: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552 Maximal storlek: 18 x 9 cm (liten korg), 17 x 18 cm (stor korg) Maximal diameter: 9 cm (liten korg), 17 cm (stor korg) Maximal höjd: 7 cm
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›