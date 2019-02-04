Energieffektivitetsdata
Energieffektivitetsdata
Hitta information i dokumentet på vår supportsida under Användarhandböcker och dokumentation.
Läs mer om produkten
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt Allt du behöver i ett köp Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Energieffektivitetsdata För Philips HF20-adaptrar. Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.
Visa alla funktioner Visa färre funktioner
Visa alla produktfunktioner Visa färre produktfunktioner
Visa alla Tekniska specifikationer Visa färre Tekniska specifikationer
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.