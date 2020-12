Golvet torkar upp till 50 % snabbare*

Kraftiga och skonsamma mikrofiberborstar med 6 700 rpm tar effektivt bort smuts och fläckar och anpassar sig samtidigt efter olika former på golvet. Den städar även i fogar. Borstarna rengör sig själva under användning tack vare att rent vatten hela tiden tillförs och tack vare centrifugalkrafterna som leder golvvattnet bort från fibrerna och in i tanken för smutsigt vatten. För optimala rengöringsprestanda bör du byta ut AquaTrio-borstarna var sjätte månad.