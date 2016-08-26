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  • Kraftfullt skydd för bästa prestanda
  • Kraftfullt skydd för bästa prestanda
  • Kraftfullt skydd för bästa prestanda
  • Kraftfullt skydd för bästa prestanda

Utgått

OriginalreservdelNanoProtect HEPA

FY5185/30

Kraftfullt skydd för bästa prestanda

NanoProtect HEPA ser till att du är skyddad från virus, bakterier, pollen, damm, PM2.5 och husdjursmjäll.

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Äkta Philips-filter som passar perfekt

Kraftfullt skydd för bästa prestanda

  • Upp till 24 månaders livslängd

  • Filtrerar 99,97 % av partiklar ned till 0,003 µm

Perfekt passform för konsekvent goda resultat

Perfekt passform för konsekvent goda resultat

Philips-originalfilter har utformats för enheten för att se till att de har perfekt passform och att enheten fungerar utan problem.

Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

Philips-luftfilter genomgår en uppsättning med obligatoriska och strikta kontrolltester innan de lämnar fabriken. De utsätts för omfattande livslängds- och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt. Våra filter är utformade för att ge bästa resultat för din Philips-luftrenare fram till den sista dagen av filterlivslängden.

Tar bort upp till 99,9 % av virus

Tar bort upp till 99,9 % av virus

Luftrenaren fångar upp aerosoler, inklusive sådana som kan innehålla luftvägsvirus. Testad borttagning av upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften. Även testad för coronavirus(8).

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Den rekommenderade livslängden beräknas baserat på Philips-användarnas genomsnittliga användningstid och WHO:s data för föroreningsnivå utomhus i stadsmiljö. Den faktiska livslängden påverkas av användningsmiljön och frekvenser.

  2. (2) Gäller endast modeller med anslutningsfunktioner.

  3. (3) Gäller endast i de länder där Philips-butiken är tillgänglig.

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtermaterial ger lägre luftflödesmotstånd än materialet i HEPA H13-filter, vilket gör det möjligt för Philips-luftrenare med NanoProtect att ge högre CADR-flöde (Clean Air Delivery Rate) än för certifierade HEPA H13-filter i motsvarande storlek.

  5. (5) Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl-aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.

  6. (6) Baserat på det filter som används med Philips AC1711- eller 1715-luftrenare.

  7. (7) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Airmid Healthgroup Ltd. i en provkammare på 28,5 m³ kontaminerad med luftburen influensa A(H1N1).

  8. (8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört i ett externt labb i en testkammare kontaminerad med aviärt infektiöst bronkitvirus-aerosoler (IBV) med Philips HEPA NanoProtect-filter.