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Utgått

Plattång

HP8342

4.5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Vårda håret dygnet runt

Philips har den unika Care Touch®-inställningen som bibehåller din raka frisyr längre och sliter mindre på håret.

Visa alla fördelar

SalonStraight Respect

Vårda håret dygnet runt

  • SalonStraight

  • Respect

Hälsosammare omstyling med automatiska inställningar för skonsammare temperatur

Hälsosammare omstyling med automatiska inställningar för skonsammare temperatur

Automatisk inställning för hälsosam omstyling. Bibehåll stilen hela dagen, samtidigt som du respekterar hårets kvalitet

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

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Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo

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