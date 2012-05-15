Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Anmäl dig nu
Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea
Utgått
Vårda håret dygnet runt
Philips har den unika Care Touch®-inställningen som bibehåller din raka frisyr längre och sliter mindre på håret.
SalonStraight
Respect
Automatisk inställning för hälsosam omstyling. Bibehåll stilen hela dagen, samtidigt som du respekterar hårets kvalitet
Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.
.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8342 Plancha para el pelo