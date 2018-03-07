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Utgått

Skärhuvud

RQ12/70

2.8
| (336) Recensioner
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Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
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Extra skärhuvud till SensoTouch 3D-rakapparater

Extra skärhuvud till SensoTouch 3D-rakapparater

Skärhuvudet RQ12 är kompatibelt med alla SensoTouch 3D- (RQ12xx) och Arcitec-rakapparater (RQ10xx).

Vårt bästa raksystem för 1-3-dagarsstubb

Vårt bästa raksystem för 1-3-dagarsstubb

Få den perfekta nära rakningen. V-Track Precision Pro-bladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, det kan vara en 1-dagsstubb och upp till en 3-dagarsstubb samt även de hårstrån som ligger platt och är olika långa. Rakar 30 % närmare* med färre drag och håller din hud i toppskick.

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

336

Recensioner

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

22/09/2016

Sverige

Sverige

Snabbaste och renaste rakningen

Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

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