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Utgått
RQ12/70
Har utgått ur sortimentet
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Skärhuvudet RQ12 är kompatibelt med alla SensoTouch 3D- (RQ12xx) och Arcitec-rakapparater (RQ10xx).
Få den perfekta nära rakningen. V-Track Precision Pro-bladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, det kan vara en 1-dagsstubb och upp till en 3-dagarsstubb samt även de hårstrån som ligger platt och är olika långa. Rakar 30 % närmare* med färre drag och håller din hud i toppskick.
Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.
2.8
av 5
336
Recensioner
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Hasse
22/09/2016
Sverige
Snabbaste och renaste rakningen
Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud