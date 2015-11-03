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  • Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder
  • Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder
  • Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder
  • Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder

Utgått

Philips AventBitring Elephant

SCF199/00

4.5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder
Bitringen från Philips Avent är utformad för att lindra vid tandsprickningen. Bitringen kan kylas i kylskåpet så att den blir ännu skönare mot tandköttet.
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Når till alla tänder där fram, i mitten och längst in

Lindrar smärtan i tandköttet när barnet får tänder

  • 3 m+

  • Tänder i fram, mitten och längst in

Lindrar och masserar ömt tandkött

Lätt vikt som ger enkelt grepp för barnet

Lätt vikt som ger enkelt grepp för barnet

Kyl i kylskåp så blir den extra skön

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Verifierad köpare

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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