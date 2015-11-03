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Utgått
3 m+
Tänder i fram, mitten och längst in
Lätt vikt som ger enkelt grepp för barnet
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Verifierad köpare
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF199/00 Anneau de dentition éléphant