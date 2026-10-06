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Philips support

Jag får inte förväntade resultat med Philips Lumea

Följ dessa riktlinjer om du inte är nöjd med hårborttagningsresultatet för Philips Lumea: 

  • Kontrollera om Philips Lumea är lämplig för dig
  • Följ behandlingsschemat
  • Ta bort hårväxten före varje behandling
  • Använd rätt ljusintensitetsinställningar
  • Säkerställ en jämn behandlingstäckning
  • Kontrollera att din Lumea är ren
  • Förvara din Lumea på en torr plats 

Läs vidare för mer information. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRI983/00, BRI937/00, BRI938/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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