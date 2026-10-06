Jag får inte förväntade resultat med Philips Lumea

Philips Lumea passar inte alla. Ta reda på om Lumea är lämplig för dig genom att kontrollera hudtons- och hårfärgstabellerna i användarhandboken (som också finns online) och läs de viktiga säkerhetsanvisningarna noggrant.

Olämpliga kroppshårsfärger: Behandlingen med Lumea blir inte effektiv om du har ljusblont, grått, rött eller vitt hår eftersom hårstrån med dessa färger inte absorberar tillräckligt med ljus.

Olämpliga hudtoner: Du kan inte använda Lumea om du har mörkbrun till mörk hudton eftersom dessa hudtoner lättare absorberar ljus, vilket kan leda till smärta, hudrodnad eller brännskador.

Obs! Hårfärg och hudton kan variera i olika delar av kroppen. Även om ett kroppsområde kan vara olämpligt att behandla med Lumea kan ett annat område vara lämpligt om det har en annan hudton eller kroppshårsfärg.