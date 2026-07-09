Rök kommer från min Philips styler under användning
I klimat och miljöer där luften är fuktig är det här helt normalt. Om så inte är fallet, kan du prova följande.
Använd alltid stylern med en temperatur som passar din hårtyp.
Se kapitlet Använda apparaten i användarhandboken.
Ha aldrig stylingprodukter i håret som inte är lämpliga för höga temperaturer. Produkter som hårspray, mousse och gelé är inte är gjorda för styling med värme och kan orsaka rök. Använd i stället värmeskyddsspray eller -serum.
Kontrollera att hårstylingprodukterna är lämpliga att använda i höga temperaturer genom att läsa på produktetiketterna.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:BHS732/00 , BHS510/00 , BHS530/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›