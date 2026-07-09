ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Rök kommer från min Philips styler under användning

I klimat och miljöer där luften är fuktig är det här helt normalt. Om så inte är fallet, kan du prova följande.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BHS732/00 , BHS510/00 , BHS530/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida