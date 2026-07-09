Rök kommer från min Philips styler under användning

Ha aldrig stylingprodukter i håret som inte är lämpliga för höga temperaturer. Produkter som hårspray, mousse och gelé är inte är gjorda för styling med värme och kan orsaka rök. Använd i stället värmeskyddsspray eller -serum.

Kontrollera att hårstylingprodukterna är lämpliga att använda i höga temperaturer genom att läsa på produktetiketterna.