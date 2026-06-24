Det hörs ett ljud från min Philips-espressomaskin

Om luft fastnar i Philips-espressomaskinen hörs ett högt ljud och vattnet dras inte upp från vattenbehållaren in i maskinen.



Följ stegen nedan för att åtgärda detta:

Stäng av maskinen. Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret (eller annat vattenfilter). Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den. Slå på maskinen. När maskinen värms upp väljer du varmvatten och tappar ut två till tre koppar varmt vatten.

Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder. Håll filtret upp och ned i en skål/behållare fylld med vatten tills inga fler luftbubblor syns. Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten. Stäng av och slå på maskinen för att starta om den. Välj alternativet för varmt vatten och tappa ur två till tre koppar varmt vatten.

Om du använder ett-vattenfilter gör du så här för att säkerställa att filtret är korrekt installerat och klart att användas:Vi rekommenderar att du byter AquaClean-vattenfiltret var tredje månad för att undvika blockeringar.