Philips support Jag kan inte justera kvarninställningen på min Philips-espressomaskin

Följ stegen och titta på videoklippet nedan för att justera kvarninställningen på Philips-espressomaskinen.

Så justerar du kvarninställningarna Malningsinställningarna kan endast justeras vid malning av kaffebönor. Använd malningsinställningsvredet i bönbehållaren. På vissa maskiner måste du eventuellt använda justeringsnyckeln (handtaget på kaffemåttet). Sätt en kopp under kaffepipen. Brygg ett svart kaffe. För de maskiner där ett verktyg behövs placerar du nyckeln för kvarnjustering på vredet (se bild 1) när kvarnen börjar mala och trycker sedan vredet nedåt och vrider det åt höger eller vänster. För maskiner där inget verktyg behövs: Tryck ned vredet manuellt och vrid det åt höger eller vänster (se bild 2). Justera inställningen genom att vrida det högst ett snäpp åt höger eller vänster. Maskinen har antingen siffror eller punkter som anger malningsinställning. En mindre punkt = mindre partikelstorlek. En lägre siffra = mindre partikelstorlek Brygg 2–3 koppar kaffe för att känna skillnaden. Det inre systemet måste justera den tid som kvarnen snurrar för att säkerställa att rätt mängd kaffe mals för en optimal enkel espresso.