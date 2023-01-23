Philips support Jag kan inte ta bort bryggruppen från min Philips-espressomaskin

Kan du inte ta bort bryggruppen från Philips-espressomaskinen? Ta en titt på artikeln och videoklippet nedan för orsaker och lösningar som kan hjälpa dig.

Bryggruppskopplingen är inte i neutralläge Ställ in bryggruppskopplingen i maskinen i neutralt läge genom att följa anvisningarna nedan: Stäng serviceluckan och sätt tillbaka allting (vattentanken, droppbrickan och sumplådan). Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF. Vänta tills du inte hör något ljud (det kan ta 15–20 sekunder). Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen. Du får inte göra något, såsom att öppna serviceluckan eller ta bort droppbrickan eller vattentanken, innan espressomaskinen är klar att användas. Öppna serviceluckan och försök återigen att ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig. Maskinen är i avkalkningsläget Det går inte att ta bort bryggruppen om espressomaskinen är i avkalkningsläget. Åtgärda detta genom att slutföra avkalkningsprocessen först och sedan försöka igen.



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