Jag kan inte sätta i bryggruppen i Philips-espressomaskinen
Om du inte kan sätta i bryggruppen i Philips-espressomaskin kanske bryggruppen inte är i neutralläge. Nedan hittar du tips om hur du sätter tillbaka den.
För att kunna sätta i bryggruppen kontrollerar du att bryggruppen är korrekt inställd i neutralläge och att maskinen är klar. Bryggruppen är i neutralläget när pilen på den gula cylindern på bryggruppens sida är i linje med den svarta pilen och ”N”. Sedan måste även den gula kroken på sidan ställas in i upprätt läge (se bilden nedan för referens eller titta på filmen).
Följ instruktionerna nedan för att sätta i bryggruppen i maskinen: 1. Ta ut bryggruppen och stäng serviceluckan. Sätt tillbaka alla andra delar i maskinen (droppbricka/behållare för malet kaffe, vattenbehållare). 2. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF. Vänta tills du inte hör något ljud (det kan ta 15–20 sekunder). 3. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen igen. Gör ingenting förrän maskinen har slutat att ge ifrån sig ljud. Om du öppnar serviceluckan/tar bort droppbrickan/vattenbehållaren innan maskinen är klar att använda kan utrustningen i maskinen vara i fel läge för isättning av bryggruppen. 4. Placera bryggruppen i ett neutralt läge innan du sätter in den. Ställ in bryggruppen i neutralläget genom att först trycka ned spaken tills den är i kontakt med bryggruppens bas (se bild 1), och kontrollera sedan om den gula kroken är i det översta läget. Är den inte det trycker du den uppåt (se bild 2) 5. Öppna serviceluckan och skjut in bryggruppen i maskinen längs spåren tills den låses på plats. 6. Stäng serviceluckan, stäng av maskinen och slå sedan på den igen.
Obs!: Instruktionerna kan skilja sig beroende på din specifika espressomaskinmodell. Mer exakta stegvisa instruktioner finns i användarhandboken.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Klicka här för att visa fler produktnummer ›