Jag kan inte sätta i bryggruppen i Philips-espressomaskinen

För att kunna sätta i bryggruppen kontrollerar du att bryggruppen är korrekt inställd i neutralläge och att maskinen är klar.

Bryggruppen är i neutralläget när pilen på den gula cylindern på bryggruppens sida är i linje med den svarta pilen och ”N”. Sedan måste även den gula kroken på sidan ställas in i upprätt läge (se bilden nedan för referens eller titta på filmen).



Följ instruktionerna nedan för att sätta i bryggruppen i maskinen:

1. Ta ut bryggruppen och stäng serviceluckan. Sätt tillbaka alla andra delar i maskinen (droppbricka/behållare för malet kaffe, vattenbehållare).

2. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF. Vänta tills du inte hör något ljud (det kan ta 15–20 sekunder).

3. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen igen. Gör ingenting förrän maskinen har slutat att ge ifrån sig ljud. Om du öppnar serviceluckan/tar bort droppbrickan/vattenbehållaren innan maskinen är klar att använda kan utrustningen i maskinen vara i fel läge för isättning av bryggruppen.

4. Placera bryggruppen i ett neutralt läge innan du sätter in den. Ställ in bryggruppen i neutralläget genom att först trycka ned spaken tills den är i kontakt med bryggruppens bas (se bild 1), och kontrollera sedan om den gula kroken är i det översta läget. Är den inte det trycker du den uppåt (se bild 2)

5. Öppna serviceluckan och skjut in bryggruppen i maskinen längs spåren tills den låses på plats.

6. Stäng serviceluckan, stäng av maskinen och slå sedan på den igen.



Obs!: Instruktionerna kan skilja sig beroende på din specifika espressomaskinmodell. Mer exakta stegvisa instruktioner finns i användarhandboken.

