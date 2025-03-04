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Philips support

Min Philips-rakapparat läcker vatten

Det är inte ovanligt att en liten mängd vatten läcker ut ur Philips-rakapparaten efter rengöring eller våtrakning*.

Batteriet och de elektroniska komponenterna i rakapparaten sitter i ett vattentätt inre hölje. Det innebär att de skyddas från vatten som kan komma in i rakapparatens handtag vid vanlig användning.

* Obs! Den här informationen gäller endast tvättbara och duschsäkra rakapparater. Om rakapparaten inte är vattentät ska du alltid se till att den är torr. Du hittar information om rakapparaten är vattentät i användarhandboken (finns även tillgänglig online). 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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