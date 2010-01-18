Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning
Styr dina kostnader med den här nätverksstyrda 81 cm (32") LCD-skärmen. Oavsett om den används i ett nätverk eller vid en enskild offentlig visning har den här modellen en mängd olika funktioner som uppfyller kraven för de mest krävande offentliga visningarna och företagsvisningarna.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
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Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning
för inomhusanvändning
32 tum
multimedia
HD Ready
HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel
HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.
SmartPower för energieffektivitet
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
Utformad för användning dygnet runt
För att passa in i den ständigt tillgängliga företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för att användas dygnet runt. De har förstklassiga komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan lita på att modellerna i den här serien kan användas dygnet runt.
Widescreenformatet WXGA med upplösning 1366 x 768 för skarpare visning
LCD-skärm i widescreenformat med XGA-upplösningen som kan visa 1366 x 768 bildpunkter. WXGA tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger bättre skärmprestanda och mer korrekt färgåtergivning.
Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar
Den interna zoomfunktionen underlättar implementering av en videoväggmatris utan dyr extern utrustning. Funktioner för videovägg med 25 skärmar uppdelade på fem horisontella och fem vertikala rader.
Avancerad funktion mot inbränning
När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.
Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön
Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.
Fjärrstyrning och konfigurering via RS232
Med fjärrstyrning kan användaren fjärrkontrollera och -justera skärmarna via RS232-protokollet. Med hjälp av CEC-kommandon kan du få full kontroll över alla skärmar i din skyltning när som helst.
Kan användas i stående läge
Den här skärmen kan installeras i stående läge.
VGA Loop through
Anslut flera skärmar via en VGA-seriekoppling och förbättra din visuella upplevelse genom att skapa en videovägg med upp till 150 skärmar. De är enkla att installera och fångar lätt publikens uppmärksamhet, och du behöver ingen extra maskinvara.