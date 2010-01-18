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    • Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning

      LCD-skärm

      BDL3215E/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning

      Styr dina kostnader med den här nätverksstyrda 81 cm (32") LCD-skärmen. Oavsett om den används i ett nätverk eller vid en enskild offentlig visning har den här modellen en mängd olika funktioner som uppfyller kraven för de mest krävande offentliga visningarna och företagsvisningarna.

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      LCD-skärm
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      LCD-skärm

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      Den bästa allroundvisningen för offentlig skyltning

      för inomhusanvändning

      • 32 tum
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

      HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källenheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

      SmartPower för energieffektivitet

      SmartPower för energieffektivitet

      Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

      Utformad för användning dygnet runt

      Utformad för användning dygnet runt

      För att passa in i den ständigt tillgängliga företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för att användas dygnet runt. De har förstklassiga komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan lita på att modellerna i den här serien kan användas dygnet runt.

      Widescreenformatet WXGA med upplösning 1366 x 768 för skarpare visning

      LCD-skärm i widescreenformat med XGA-upplösningen som kan visa 1366 x 768 bildpunkter. WXGA tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger bättre skärmprestanda och mer korrekt färgåtergivning.

      Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar

      Den interna zoomfunktionen underlättar implementering av en videoväggmatris utan dyr extern utrustning. Funktioner för videovägg med 25 skärmar uppdelade på fem horisontella och fem vertikala rader.

      Avancerad funktion mot inbränning

      När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.

      Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön

      Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

      Fjärrstyrning och konfigurering via RS232

      Med fjärrstyrning kan användaren fjärrkontrollera och -justera skärmarna via RS232-protokollet. Med hjälp av CEC-kommandon kan du få full kontroll över alla skärmar i din skyltning när som helst.

      Kan användas i stående läge

      Den här skärmen kan installeras i stående läge.

      VGA Loop through

      Anslut flera skärmar via en VGA-seriekoppling och förbättra din visuella upplevelse genom att skapa en videovägg med upp till 150 skärmar. De är enkla att installera och fångar lätt publikens uppmärksamhet, och du behöver ingen extra maskinvara.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        81  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        32  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        1 366 x 768p
        Bildpunktavstånd
        0,511 x 0,511
        Optimal upplösning
        1360 x 768 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        450  cd/m²
        Antal färger
        16,7 miljoner färger
        Kontrastförhållande (medel)
        3000:1
        Svarstid (medel)
        8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring

      • Anslutningar

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-ut D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgång
        • 3,5 mm datorljudingång x1
        AV-ingång
        • HDMI x1
        • Komponent (BNC) x1
        • Komposit (RCA) x1
        • Komposit (BNC) x1
        • S-video x1
        • Audio (L/R) x2
        AV-utgång
        • Komposit (BNC) x1
        • Ljud (v/h) x1

      • Bekvämlighet

        Placering
        • Stående
        • Liggande
        Bild-i-bild
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matris
        5 x 5
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • VGA
        Enkel installation
        Bärhandtag
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Bildkvalitet
        Avancerad färgkontroll
        Nätverksstyrd
        RS232

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Effekt

        Nätström
        90-264 V växelström, 50/60 Hz
        Förbrukning (aktivt läge)
        Medel 67 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        <1 W

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mått

        Infattningstjocklek
        4,6 cm/1,81 tum
        Höjd (med stativ)
        531  mm
        Höjd (med stativ) (tum)
        20.9  tum
        Bredd
        792  mm
        Produktvikt
        11,95  kg
        Djup (med stativ)
        205  mm
        Höjd
        487  mm
        Djup
        115  mm
        Djup (med stativ) (tum)
        8.1  tum
        Bredd (tum)
        31,2  tum
        Höjd (tum)
        19.2  tum
        Väggfäste
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Djup (tum)
        4,5  tum
        Produktvikt (i lbs)
        26,35  lb

      • Driftförhållanden

        Temperaturintervall (drift)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50 000  timmar
        Relativ luftfuktighet
        5 - 90  %

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Fjärrkontroll
        • Batterier för fjärrkontrollen
        • AC-nätkabel
        • VGA-kabel
        • Användarhandbok på CD-skiva
        • Snabbstartguide
        • Bordsställning
        Extra tillbehör
        • Fast väggmontering
        • Flexibel väggmontering
        • Takmontering

      • Övrigt

        Infattning
        Antracitgrå metallic
        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Italienska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        • kinesiska (förenklad)
        Garanti
        Europa/Nordamerika: 3 år
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • FCC, klass B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • AC-nätkabel
      • VGA-kabel
      • Användarhandbok på CD-skiva
      • Snabbstartguide
      • Bordsställning
      • Extra tillbehör: Fast väggmontering
      • Extra tillbehör: Flexibel väggmontering
      • Extra tillbehör: Takmontering
      Badge-D2C

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