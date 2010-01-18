Avancerad funktion mot inbränning

När en statisk bild visas på en LCD-skärm under en längre tid kan det uppstå ett slags spökbild på skärmen till följd av så kallad inbränning. Även om inbrända bilder på LCD-skärmar inte är permanenta bör du försöka undvika detta, särskilt om skärmen är på dygnet runt.