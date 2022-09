Sesambagels

Ta brödbakandet till nya höjder med vårt recept på goda hemgjorda bagels. Bagels i New York-stil med en unik konsistens som du får fram genom att koka degen innan den gräddas. Det ger det karakteristiska tuggmotståndet, med spröd skorpa och mjukt inkråm. Köksmaskinen sköter all knådning, och med vårt steg-för-steg-recept får du fina bagels på första försöket. Tips: Använd Manitobamjöl till det här receptet. Den höga glutenhalten i mjölet gör att du får en mjuk och elastisk deg som är lättarbetad och ger det bästa slutresultat. Tipp: Verwenden Sie für dieses Rezept Manitoba-Mehl. Dank des hohen Glutengehalts erhält man einen weichen und elastischen Teig, der sich leicht verarbeiten lässt und ein optimales Ergebnis liefert. Tip: Gebruik voor dit recept manitoba bloem. Dankzij het hoge glutengehalte krijg je een zacht en elastisch deeg dat gemakkelijk te bewerken is en het beste eindresultaat oplevert.

Ingredienser

440 g Manitobamjöl

7 g torrjäst

20 g socker

6 g salt 3 dl ljummet vatten

1 ägg

1 msk vatten

3 msk sesamfrön

Så här gör du: