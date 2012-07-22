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  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
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  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
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  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren
  • Håller dammet kvar inuti dammsugaren

Utgått

utblåsfilter

FC8030

4.5
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Håller dammet kvar inuti dammsugaren
Det här AFS-utblåsfiltret för dammsugare garanterar en god filtrering av utblåsluften. För att få en effektiv filtrering bör AFS-filtret bytas var sjätte månad.
Visa alla fördelar

AFS-mikrofilter

Håller dammet kvar inuti dammsugaren

  • 1 AFS-mikrofilter

  • Mycket god filtrering

  • Byt två gånger per år

  • Passar med FC9300...19

AFS-mikrofilter för ren luft

AFS-mikrofiltret fångar upp fint damm innan luften blåses ut för en dammfri miljö och ren luft.

Originalutloppsfilter från Philips

Originalutloppsfilter från Philips

s-filter är standardutloppsfiltret

s-filter är standardutloppsfiltret

s-filter är standardutloppsfiltret som är allmänt tillgängligt och lätt att känna igen med sin logotyp. Det passar de flesta dammsugare från Philips, men även dammsugare från Electrolux, AEG, Volta och Tornado.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 Filtre sortie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 Filtre sortie

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter

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