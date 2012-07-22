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Utgått
1 AFS-mikrofilter
Mycket god filtrering
Byt två gånger per år
Passar med FC9300...19
AFS-mikrofiltret fångar upp fint damm innan luften blåses ut för en dammfri miljö och ren luft.
s-filter är standardutloppsfiltret som är allmänt tillgängligt och lätt att känna igen med sin logotyp. Det passar de flesta dammsugare från Philips, men även dammsugare från Electrolux, AEG, Volta och Tornado.
4.5
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 Filtre sortie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 Filtre sortie
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8030 uitblaasfilter