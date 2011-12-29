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  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
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  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning

rakhuvuden

HQ56/50

4.2
| (36) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
Visa alla fördelar

Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • CloseCut

  • Passar HQ900-serien

  • Passar HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Rakar av även de kortaste hårstrån

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad är precisionstillverkade för att ge dig en tillförlitlig nära rakning varje gång. De tåliga självslipande bladen slits inte ned för att säkerställa att rakningen är effektiv och snabb.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

36

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden

31/05/2016

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

*****

Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

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