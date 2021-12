Vikten av att förbättra luftkvaliteten



Dålig luftkvalitet kan få allvarliga hälsokonsekvenser. The Parliamentary Office of Science and Technology i Storbritannien anser att miljötobaksrök (eller passiv rökning), uppvärmning och köksapparater är de främsta orsakerna till inomhusföroreningar i våra hem. Dessa orsaker påverkar främst lungorna och hjärtat². Det är tydligt att bra luftkvalitet är nödvändigt och något vi alla bör prioritera. Därför ska vi nu visa hur du kan få bättre luft hemm.