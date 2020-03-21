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  • Hudnära rakning

Utgått

PowerTouchrakhuvuden

HQ9/50

4.3
| (120) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Triple Track-rakhuvuden

  • Passar PowerTouch (PT9xx)

  • Passar AquaTouch (AT9xx)

  • Passar HQ81XX, HQ82XX

Extra rakhuvud för PowerTouch-rakapparater

Extra rakhuvud för PowerTouch-rakapparater

De extra HQ9-rakhuvudena är kompatibla med rakapparaterna PowerTouch (PT9xx) och AquaTouch (AT9xx).

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

120

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

21/03/2020

Sverige

Sverige

Beware of counterfeit HQ9

I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.

Fördelar

Genuine heads cut well

Nackdelar

Counterfeit heads are hard to spot

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

28/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Very good engineering

This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads

Fördelar

Well made

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads

30/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Have owned a phillips electric for many years

Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads

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