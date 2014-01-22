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Utgått
SCF612/10
Förvaring
Muggar som är enkla att märka så att du kan hålla reda på datum och innehåll
Behållarna för bröstmjölksförvaring kan användas med alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.
Philips Avent-muggarna kan förvaras i kylen eller frysen och kan diskas i diskmaskin
3.7
av 5
48
Recensioner
Angelcakes25
22/01/2014
United Kingdom
excellent
Bought these as breastfeeding was an issue for me both myself and baby. They do what they say on the box. They are brilliant they tell you how many OZs youve Expressed so you can see how your milk supply is. Also the adapters for the breast pumps work so well. I love this product and will recommend it to anyone. The cups are small and can be stored in both the fridge or freezer. Also they dont leak so you can express wherever you want, I used to like expressing in the bath. great product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
lindylumps
26/07/2012
United Kingdom
perfect for the job
....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
BADDESIGNERSSUCK
26/07/2012
United Kingdom
perfect for the job
....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.