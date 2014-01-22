ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring

Utgått

Philips Avent VIAAvent-behållare för bröstmjölk

SCF612/10

3.7
| (48) Recensioner
Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
Philips Avent-förvaringssystem är ett mångsidigt, utrymmesbesparande förvaringssystem som är utformat att växa med barnet. Använd samma kopp till att förvara bröstmjölk och barnmat till barnet i. Den passar till alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Sterilisator för nappflaskor

Sterilisator för nappflaskor

SCF291/00

Sterilisator för nappflaskor

Sterilisator för nappflaskor

SCF291/01

Sterilisator, presentförpackning

Sterilisator, presentförpackning

SCF291/30

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/02

Kopp för förvaring av mjölk

Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring

  • Förvaring

Enkel att organisera

Enkel att organisera

Muggar som är enkla att märka så att du kan hålla reda på datum och innehåll

Passar alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar

Behållarna för bröstmjölksförvaring kan användas med alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.

För användning i kyl/frys

Philips Avent-muggarna kan förvaras i kylen eller frysen och kan diskas i diskmaskin

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.7

av 5

48

Recensioner

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

excellent

Bought these as breastfeeding was an issue for me both myself and baby. They do what they say on the box. They are brilliant they tell you how many OZs youve Expressed so you can see how your milk supply is. Also the adapters for the breast pumps work so well. I love this product and will recommend it to anyone. The cups are small and can be stored in both the fridge or freezer. Also they dont leak so you can express wherever you want, I used to like expressing in the bath. great product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

perfect for the job

....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

perfect for the job

....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 