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  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring

Utgått

Philips Avent VIAAvent-påfyllningsmuggar

SCF616/10

3.9
| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
Philips Avent-förvaringssystem är ett mångsidigt, utrymmesbesparande förvaringssystem som är utformat att växa med barnet. Använd samma kopp till att förvara bröstmjölk och barnmat till barnet i. Den passar till alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.
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Påfyllningsmuggar för mjölkförvaring (lock medföljer inte)

Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring

  • 240ml

Läckagesäkert system som vrids på

Läckagesäkert system som vrids på

För säker förvaring och transport

Förvara barnets mat

Förvara värdefull bröstmjölk eller barnmat i förvaringsmuggar för bröstmjölk från Philips Avent. Mat kan förvaras i kylskåpet eller i frysen.

Ta med dig barnets mat

Perfekt i farten. Du kan lätt ta med dig barnets mat när ni är på språng

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

3

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

25/09/2011

España

España

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 