Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
240ml
För säker förvaring och transport
Förvara värdefull bröstmjölk eller barnmat i förvaringsmuggar för bröstmjölk från Philips Avent. Mat kan förvaras i kylskåpet eller i frysen.
Perfekt i farten. Du kan lätt ta med dig barnets mat när ni är på språng
3.9
av 5
10
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Schu
08/10/2014
Deutschland
Verifierad köpare
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
25/09/2011
España
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.