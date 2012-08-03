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30 dagars ångerrätt
Flasktillbehör
Med det särskilda svängda borsthuvudet och den gjutna handtagsspetsen når du att noggrant rengöra alla hörn av alla flaskor med vid hals, nappar och matningsprodukter.
Böjt borsthuvud och gjuten handtagstopp som når den svåråtkomliga insidan av flaskor med vid hals. Den konturformade toppen låter dig rengöra insidan av napparna.
Tåliga och täta borststrån för ordentlig rengöring av alla flaskor, nappar och annan matningsutrustning
4.4
av 5
48
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
NurseryNurseandmum22
03/08/2012
United Kingdom
Won't use any other
In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Bottle and teat brush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Bottle and teat brush
Didi1526
08/06/2026
Italia
Ottimo
Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle
Fördelar
Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti
Nackdelar
Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Fördelar
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Nackdelar
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.