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  • Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter
  • Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter
  • Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter
  • Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter

Philips AventFlask- och nappborste

SCF145/06

4.4
| (48) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter
Philips Avent-flaskborste har ett speciellt utformat böjt borsthuvud och en gjuten handtagstopp för effektiv rengöring av alla typer av flaskor, nappar och matningsutrustning. De tåliga, täta borststråna rengör säkert utan att repa.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Avent-rengöringsborste

Enkel rengöring och skötsel av barnmatningsprodukter

  • Flasktillbehör

Flaskborste med svängt borsthuvud för enkel rengöring

Flaskborste med svängt borsthuvud för enkel rengöring

Med det särskilda svängda borsthuvudet och den gjutna handtagsspetsen når du att noggrant rengöra alla hörn av alla flaskor med vid hals, nappar och matningsprodukter.

Unik handtags- och toppdesign

Böjt borsthuvud och gjuten handtagstopp som når den svåråtkomliga insidan av flaskor med vid hals. Den konturformade toppen låter dig rengöra insidan av napparna.

Tåliga och täta borststrån som rengör ordentligt

Tåliga och täta borststrån för ordentlig rengöring av alla flaskor, nappar och annan matningsutrustning

Tekniska specifikationer

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4.4

av 5

48

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

03/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Won't use any other

In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Bottle and teat brush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Bottle and teat brush

08/06/2026

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle

Fördelar

Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti

Nackdelar

Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Fördelar

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Nackdelar

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 