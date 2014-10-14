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Utgått
SCF185/00
0 m+
Den extra breda öppningen på klämman gör det enkelt att fästa nappklämman på babyns kläder med en hand
Klämman lämnar inte märken på babyns kläder
Passar alla nappar med ring
3.8
av 5
4
Recensioner
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Soother clip
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Schnuller-Clip
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Verifierad köpare
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Fördelar
enkel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Nappklämma
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.