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  • Håller nappen nära till hands
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Utgått

Nappklämma

SCF185/00

3.8
| (4) Recensioner
Håller nappen nära till hands
Med Philips Avent-nappklämman är nappen alltid ren och nära till hands för ditt barn. Nappklämman går lätt att fästa och lämnar inga märken på barnets kläder. Den finns i tre moderiktiga färger.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Nappar i modern och färgstark design

Håller nappen nära till hands

  • 0 m+

Enkel att ta med

Den extra breda öppningen på klämman gör det enkelt att fästa nappklämman på babyns kläder med en hand

Skonsamt mot kläderna

Klämman lämnar inte märken på babyns kläder

Smart design

Passar alla nappar med ring

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

4

Recensioner

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Soother clip

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Schnuller-Clip

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08/09/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Fördelar

enkel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Nappklämma

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Den här recensionen skrevs för SCF185/00 Nappklämma

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 